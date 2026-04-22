"Единая Россия" выдвинула Яну Лантратову на пост омбудсмена страны

Фракция "Единая Россия" в Госдуме поддержала Яну Лантратову как кандидата на должность уполномоченного по правам человека в РФ. Сейчас Лантратова возглавляет комитет по развитию гражданского общества и вопросам общественных объединений. Глава фракции Владимир Васильев отметил большой опыт коллеги и выразил надежду, что она продолжит успешно решать проблемы граждан вместе с депутатами. Сама Яна Лантратова заявила, что планирует строить свою работу на прочном фундаменте, который заложили ее предшественники, передает ТАСС.

Смена омбудсмена связана с тем, что в апреле 2026 года у Татьяны Москальковой истекает срок полномочий. Она занимала этот пост десять лет, начиная с 2016 года. Теперь кандидатуру Лантратовой рассмотрят на официальном уровне для окончательного назначения. Поддержка крупнейшей партии в парламенте делает ее главным претендентом на эту высокую должность. В ближайшее время депутаты проведут все необходимые процедуры, чтобы новый уполномоченный вовремя приступил к своим обязанностям.

