Проекты Русской медной компании отмечены на премии в области спортивного бизнеса

Спортивный квартал "Архангел Михаил" в Екатеринбурге стал лучшим спортивным кластером России на IX премии в области спортивного бизнеса СБК. А еще один проект Русской медной компании – зал нового поколения RCC – забрал награду "Площадка года".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, премия в области спортивного бизнеса СБК проходит при поддержке Министерства спорта России. Это самая престижная индустриальная премия страны, где за победу в 21 номинации конкурируют действительно лучшие проекты от ведущих спортивных брендов, компаний и команд. На этот раз ее вручали в Казани.

Спортивный квартал "Архангел Михаил" был назван лучшим спортивным кластером года. Награду получил президент Академии спорта РМК, капитан команды "Архангел Михаил" Иван Штырков.

"Я очень рад, что награда нашла своего героя. Спасибо жюри за ваше голосование, вы сделали все правильно. Огромное спасибо премии СБК. Эта победа – победа Русской медной компании и Игоря Алексеевича Алтушкина, его команды. То, что он делает, он делает для нашей страны, для нашего города, делает это с душой. И мы своим трудом стараемся ответить максимально честно. Для нас это признание очень значимо, значимо признание настоящих профессионалов", - отметил Иван Штырков.

Зал нового поколения RCC Gym признан площадкой года в России. Награду из рук министра молодежной политики республики Татарстан Азата Кадырова получила управляющая Ольга Стахова.

Кроме этого, Падел-арена РМК вошла в топ лучших и передовых спортивных объектов России.

"Екатеринбург – это место невероятных изменений в спорте. Мы начали задавать планку для всей страны. Это касается организации событий, спортивных объектов, уровня команд. Конечно, Игорь Алтушкин и Андрей Козицын – это два визионера в индустрии, которые делают все, чтобы столица Урала стала столицей спорта России", - заявил министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Прямо со сцены IX премии СБК было объявлено место проведения следующей церемонии – Екатеринбург. Стоит отметить, что премия СБК в этом году впервые вручалась за пределами Москвы и теперь продолжит свое турне по регионам России. После Казани главный вечер спортивной индустрии примет еще один важнейший спортивный регион страны – столица Урала.