22 Апреля 2026
Фото: пресс-служба РМК

Проекты Русской медной компании отмечены на премии в области спортивного бизнеса

Спортивный квартал "Архангел Михаил" в Екатеринбурге стал лучшим спортивным кластером России на IX премии в области спортивного бизнеса СБК. А еще один проект Русской медной компании – зал нового поколения RCC – забрал награду "Площадка года".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, премия в области спортивного бизнеса СБК проходит при поддержке Министерства спорта России. Это самая престижная индустриальная премия страны, где за победу в 21 номинации конкурируют действительно лучшие проекты от ведущих спортивных брендов, компаний и команд. На этот раз ее вручали в Казани.

Квартал "Архангел Михаил" в Екатеринбурге(2026)|Фото: пресс-служба РМК

Спортивный квартал "Архангел Михаил" был назван лучшим спортивным кластером года. Награду получил президент Академии спорта РМК, капитан команды "Архангел Михаил" Иван Штырков.

Иван Штырков, Ольга Стахова и Дарья Ирха на вручении премии в области спортивного бизнеса СБК(2026)|Фото: пресс-служба РМК

"Я очень рад, что награда нашла своего героя. Спасибо жюри за ваше голосование, вы сделали все правильно. Огромное спасибо премии СБК. Эта победа – победа Русской медной компании и Игоря Алексеевича Алтушкина, его команды. То, что он делает, он делает для нашей страны, для нашего города, делает это с душой. И мы своим трудом стараемся ответить максимально честно. Для нас это признание очень значимо, значимо признание настоящих профессионалов", - отметил Иван Штырков.

Зал нового поколения RCC Gym в Екатеринбурге(2026)|Фото: пресс-служба РМК

Зал нового поколения RCC Gym признан площадкой года в России. Награду из рук министра молодежной политики республики Татарстан Азата Кадырова получила управляющая Ольга Стахова.

Кроме этого, Падел-арена РМК вошла в топ лучших и передовых спортивных объектов России.

Падел-арена РМК в Екатеринбурге(2026)|Фото: пресс-служба РМК

"Екатеринбург – это место невероятных изменений в спорте. Мы начали задавать планку для всей страны. Это касается организации событий, спортивных объектов, уровня команд. Конечно, Игорь Алтушкин и Андрей Козицын – это два визионера в индустрии, которые делают все, чтобы столица Урала стала столицей спорта России", - заявил министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Вручение премии в области спортивного бизнеса СБК(2026)|Фото: пресс-служба РМК

Прямо со сцены IX премии СБК было объявлено место проведения следующей церемонии – Екатеринбург. Стоит отметить, что премия СБК в этом году впервые вручалась за пределами Москвы и теперь продолжит свое турне по регионам России. После Казани главный вечер спортивной индустрии примет еще один важнейший спортивный регион страны – столица Урала.

Премия в области спортивного бизнеса СБК(2026)|Фото: пресс-служба РМК

Теги: премия, проекты, награждение, РМК


