В Госдуме предложили сделать прививку от менингококка обязательной

Комитет Госдумы по охране здоровья обратился к правительству России с просьбой добавить вакцинацию от менингококка в общенациональный график. Председатель комитета Сергей Леонов заявил, что депутаты готовы принять нужный закон в кратчайшие сроки, как только министры внесут его на рассмотрение, пишет "Интерфакс".

Сейчас специалисты готовят регистрацию российской вакцины, которую планируют завершить в первой половине 2027 года. Менингококковая инфекция - это опасная болезнь, которая быстро распространяется в детских садах, школах и казармах. Она часто приводит к смерти или тяжелой инвалидности.

Роспотребнадзор зафиксировал подъем заболеваемости в 2025 году, но к этой весне врачи стабилизировали ситуацию. Сейчас медики находят лишь единичные случаи заражения, а число заболевших детей снизилось на 31,5%. Сегодня бесплатно привиться можно только в отдельных регионах по специальным показаниям. За последние три года врачи привили около 2,1 млн человек, из которых более миллиона - дети. Если правительство одобрит инициативу, вакцинация станет доступной и бесплатной для всех жителей страны за счет федерального бюджета.

Сообщалось, что льготные категории жителей Свердловской области смогут бесплатно привиться от клещевого энцефалита в конце апреля 2026 года. Сейчас региональный минздрав готовит документы для мартовских торгов, чтобы закупить препарат и распределить его по больницам.