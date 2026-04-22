Свердловская полиция приступила к отбору кандидатов в Общественный совет

В ГУ МВД по Свердловской области приступили к процедуре формирования нового состава Общественного совета на период 2026-2029 годов. Об этом Накануне.RU сообщил официальный представитель регионального полицейского Главка Валерий Горелых.

По его сведениям, отбор кандидатов будет осуществляться строго в соответствии с указом президента РФ от 23 мая 2011 года №668 "Об общественных советах при МВД РФ и его территориальных органах", а также иных регламентирующих данное направление деятельности ведомственных документов.

"Подать заявки могут представители средств массовой информации, освещающих правоохранительную тематику, организаций системы высшего образования, медицины, общественности в сфере защиты прав граждан, религиозных конфессий и национальных диаспор, культурных, научных и спортивных учреждений, некоммерческих организаций, уставная деятельность которых связанна с противодействием коррупции и незаконному обороту наркотических веществ, с профилактикой наркозависимости, волонтерских (добровольческих) объединений, специалисты-профессионалы в области юриспруденции. Это должны быть хорошо известные общественности люди с безупречной деловой и профессиональной репутацией и активной гражданской позицией. Принять участие в отборочном туре можно в период с 17 по 27 апреля 2026 года", - отметил полковник Горелых.

На основании пункта 4 указа президента РФ №668 членами Общественного совета не могут быть:

а) лица, не являющиеся гражданами России либо имеющие гражданство (подданство) иностранного государства;

б) лица, не достигшие возраста 18 лет;

в) президент РФ, члены Совета Федерации Федерального Собрания, депутаты Государственной думы Федерального Собрания РФ, члены Правительства России, судьи, иные лица, замещающие государственные должности РФ, должности федеральной государственной гражданской службы, государственные должности субъектов России, должности государственной гражданской службы субъектов РФ, должности муниципальной службы, а также лица, замещающие выборные должности в органах местного самоуправления;

г) лица, признанные недееспособными на основании решения суда;

д) лица, имеющие или имевшие судимость;

е) лица, в отношении которых прекращено уголовное преследование за истечением срока давности, в связи с примирением сторон, вследствие акта об амнистии или в связи с деятельным раскаянием;

ж) лица, являющиеся подозреваемыми или обвиняемыми по уголовному делу;

з) лица, неоднократно в течение года, предшествовавшего дню включения в состав Общественного совета, подвергавшиеся в судебном порядке административному наказанию за совершенные умышленно административные правонарушения;

и) лица, членство которых в Общественном совете ранее было прекращено в связи с нарушением кодекса этики членов общественных советов.

Общественный совет формируется на основе добровольного участия в его деятельности граждан. Кандидат на включение в члены Общественного совета заполняет и предоставляет на рассмотрение следующие документы:

1. Заявление

2. Согласие на обработку персональных данных

3. Анкета кандидата

4. Автобиография – резюме.

Скачать бланки документов архивом можно по этой ссылке. Заявления без вышеперечисленных документов не рассматриваются.

Предложения от граждан, общественных объединений и организаций необходимо направить в срок до 27 апреля 2026 года включительно почтой по адресу: 620014, Екатеринбург, проспект Ленина, 17, отдел информации и общественных связей ГУ МВД России по Свердловской области.