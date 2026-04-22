СК: На Южном Урале первый замглавы округа незаконно потратил 18 миллионов

В Челябинской области первому заместителю главы Красноармейского округа по жилищно-коммунальному хозяйству вменили превышение полномочий.

По версии следствия, в июне-декабре 2024 г. по устному указанию чиновника между муниципальным предприятием и коммерческой организацией заключён договор подряда. Речь в нём шла о технологическом присоединении к централизованной системе водоотведения и прокладке канализации в селе Миасское. На одной из улиц этого села, которая попала под прокладку сетей, стоит дом чиновника. Контракт заключён без конкурса.

Первый замглавы письменно согласовал смету, на основании которой была определена сумма договора (более 18 млн руб.). Подрядчик получил эти деньги, хотя на самом деле работа стоила меньше. Началось расследование, политику грозит арест, сообщает СКР.