Прятался в шкафу. Обвиняемого в убийстве спортсмена в Екатеринбурге задержали

Обвиняемого в убийстве 35-летнего спортсмена Александра Такаева в Екатеринбурге задержали. Расследуется уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ "Убийство". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Трагедия произошла в ночь на 20 апреля на улице Малышева. По версии следствия, 23-летний обвиняемый вступил в конфликт с ранее незнакомым ему Такаевым, которого встретил случайно. Сначала он ушел, а позже, вооружившись ножом, вернулся и нанес спортсмену удар в область груди. От полученной травмы последний скончался на месте. После этого обвиняемый скрылся, но был задержан "по горячим следам".

"Подозреваемый был задержан полицейскими нынешней ночью в квартире, где проживал у своего знакомого. Фигурант, услышав, что в дом вошли сотрудники полиции, попытался спрятаться в шкафу, но был обнаружен. Гражданин признал свою вину, рассказав подробности инцидента. Установлено, что фигурант ранее был судим за кражи и незаконный оборот наркотиков, постоянно нигде не проживал и не работал. После проведения первоначальных мероприятий задержанный был передан следователям Следственного комитета", - рассказали в УМВД России по городу Екатеринбургу.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В случае обвинительного приговора, ему грози до 15 лет лишения свободы.