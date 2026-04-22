VK удалил в группе диабетиков чат безвозмездного обмена препаратами и медицинскими расходниками

Росздравнадзор и Роскомнадзор потребовали от VK удалить из соцсети тему "Отдам инсулин". В этой теме пользователи безвозмездно отдавали или меняли тест-полоски, глюкометры, инсулиновые иглы и т.д. Об удалении раздела из группы "Нюра Шарикова. Сахарный диабет" сообщила блогер и автор сообщества Нюра Шарикова (сообщество верифицировано VK, в нем более 32 тыс. подписчиков), на ее пост обратил внимание Telegram-канал "Сибирский экспресс".

По словам Шариковой, в удаленном разделе можно было также найти инсулин или системы непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ), если человек, например, оказался вне дома без жизненно необходимых средств.

Блогер сообщает, что в VK ей так и не предоставили текст решения РКН и Росздравнадзора.

"Мой вопрос не столько к ВК, сколько к чиновникам, государству и Росздравнадзору, которые начали борьбу с авторами полезного и социально значимого контента. Почему вы не направляете силы на помощь в отстаивании нарушенных прав пациентов, которые не обеспечиваются всем тем, чем их обязаны обеспечивать по закону? Лекарствами и препаратами, входящими в ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты), тест-полосками, инсулиновыми иглами и т.п. (и это я только поверхностно затрагиваю тему диабета, а нозологий у нас много, и в каждой — нарушение прав пациентов)", - пишет Шарикова.

"Неужели у нас уже закрыта тема лекарственного обеспечения пациентов? У нас качественная и бесплатная медицина? Люди не стоят неделями в очередях, чтобы записаться к профильным специалистам? Врачи с радостью бегут на работу в государственные поликлиники? В сельской местности хватает больниц и докторов?", - возмущается автор паблика.