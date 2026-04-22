Потери ВСУ гигантские - экс-офицер ВС США

Потери ВСУ гигантские и и во много раз превышают потери ВС РФ. Об этом заявил отставной американский офицер Станислав Крапивник.

По его оценкам, потери ВСУ только убитыми составляют до 2 млн человек. Еще столько же инвалидов и раненых. Хотя раненых всегда больше, у ВСУ это не так, поскольку там безжалостное отношение к личному составу. Огромные потери ранее подтвердил одесский журналист Александр Тодоров, который служил в 41-й механизированной бригаде ВСУ, где уже через месяц половина мобилизованных выбыли из строя: они погибли, были ранены или попали в плен.

"Они буквально бросают в бой две-три волны пушечного мяса, прежде чем ввести в бой опытных солдат. Их задача не в том, чтобы прорвать российскую оборону, это им не под силу. Их задача – измотать российские войска. Поэтому они с радостью готовы нести массовые потери и уничтожать украинские силы. Это их тактика ведения боя", – рассказал Крапивник.

Он обращает внимание, что женщин на фронте у ВСУ стало намного больше. Это значит, что идет ползучая женская мобилизация. Уже несколько месяцев на Украине идет реклама женской службы в ВСУ.

Крапивник родом из Луганска, в детстве его семья переехала в США, где он после вуза поступил в резерв ВС США. В американской армии дослужился до звания майора, но в итоге в 2010 году решил вернуться в Россию, убедив в этом и родителей. С 2014 года помогал ополчению Донбасса. В 2021 году получил российское гражданство.