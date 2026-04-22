Новым главврачом ЦГКБ №6 в Екатеринбурге назначена Ангелия Милащенко

В Центральной городской клинической больнице №6 Екатеринбурга появился новый главврач. Министр здравоохранения региона Татьяна Савинова назначила на эту должность Ангелию Милащенко - выпускницу Уральского государственного медицинского университета 2014 года.

Как сообщает пресс-служба минздрава, у Милащенко большой опыт в системе здравоохранения. Она прошла путь от врача-терапевта до руководителя высшего звена, уже занимала руководящие должности в Березовской ЦГБ, специализированном центре "Обуховский" и Центре цифровой трансформации здравоохранения, а также совмещает административную работу с научно-преподавательской деятельностью в УГМУ.

Ее профиль "Терапия", "Ультразвуковая диагностика" и "Организация здравоохранения и общественное здоровье".

"Несмотря на молодой возраст, она обладает внушительным управленческим опытом в системе здравоохранения Свердловской области. Компетенции нового руководителя в области цифровизации и современного менеджмента здравоохранения призваны дать новый импульс развитию ЦГКБ №6", - отметили в минздраве.

Кадровые перестановки прошли и в других региональных медучреждениях. Должность главного врача Богдановичской центральной районной больницы занял Жолобов Кирилл Юрьевич, ранее занимавший должность заместителя главного врача по родовспоможению и детству Березовской ЦГБ.

На должность главного врача Белоярской центральной районной больницы назначен Тутынин Степан Вячеславович, ранее работавший заместителем главного врача по медицинской части Ревдинской ГБ.

Каждый из трех кандидатов принял участие в стратегических сессиях, прошел анкетирование, личные собеседования и стажировки в ведущих медицинских организациях и министерстве.

"Эти назначения – яркий результат внедрения нашей новой системы формирования резерва управленческих кадров, которая позволяет всесторонне оценить не только профессиональные компетенции кандидатов, но и их лидерские качества, стратегическое мышление и готовность к решению задач регионального здравоохранения. Внедрение такой системы – это важный шаг к укреплению управленческого звена отрасли и обеспечению высокого качества медицинской помощи для всех жителей Свердловской области.

Напомним, что в феврале стало известно об отставке главврача больницы №6 Роберта Соловьева. Это произошло после того, как в январе у него и его сына-бизнесмена Александра Соловьева прошли обыски в рамках уголовного дела о взяточничестве. По имеющейся информации, Соловьев старший в деле не фигурирует.