Новым главврачом ЦГКБ №6 в Екатеринбурге назначена Ангелия Милащенко

22 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Здравоохранение Свердловская область
Фото: пресс-служба Минздрава Свердловской области

Новым главврачом ЦГКБ №6 в Екатеринбурге назначена Ангелия Милащенко

В Центральной городской клинической больнице №6 Екатеринбурга появился новый главврач. Министр здравоохранения региона Татьяна Савинова назначила на эту должность Ангелию Милащенко - выпускницу Уральского государственного медицинского университета 2014 года.

Как сообщает пресс-служба минздрава, у Милащенко большой опыт в системе здравоохранения. Она прошла путь от врача-терапевта до руководителя высшего звена, уже занимала руководящие должности в Березовской ЦГБ, специализированном центре "Обуховский" и Центре цифровой трансформации здравоохранения, а также совмещает административную работу с научно-преподавательской деятельностью в УГМУ.

Руководитель Центральной городской клинической больницы №6 Екатеринбурга Ангелия Милащенко и министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова(2026)|Фото: пресс-служба Минздрава Свердловской области

Ее профиль "Терапия", "Ультразвуковая диагностика" и "Организация здравоохранения и общественное здоровье".

"Несмотря на молодой возраст, она обладает внушительным управленческим опытом в системе здравоохранения Свердловской области. Компетенции нового руководителя в области цифровизации и современного менеджмента здравоохранения призваны дать новый импульс развитию ЦГКБ №6", - отметили в минздраве.

Кадровые перестановки прошли и в других региональных медучреждениях. Должность главного врача Богдановичской центральной районной больницы занял Жолобов Кирилл Юрьевич, ранее занимавший должность заместителя главного врача по родовспоможению и детству Березовской ЦГБ.

Главный врач Богдановичской центральной районной больницы Кирилл Жолобов(2026)|Фото: пресс-служба Минздрава Свердловской области

На должность главного врача Белоярской центральной районной больницы назначен Тутынин Степан Вячеславович, ранее работавший заместителем главного врача по медицинской части Ревдинской ГБ.

Главный врач Белоярской центральной районной больницы Степан Тутынин(2026)|Фото: пресс-служба Минздрава Свердловской области

Каждый из трех кандидатов принял участие в стратегических сессиях, прошел анкетирование, личные собеседования и стажировки в ведущих медицинских организациях и министерстве.

"Эти назначения – яркий результат внедрения нашей новой системы формирования резерва управленческих кадров, которая позволяет всесторонне оценить не только профессиональные компетенции кандидатов, но и их лидерские качества, стратегическое мышление и готовность к решению задач регионального здравоохранения. Внедрение такой системы – это важный шаг к укреплению управленческого звена отрасли и обеспечению высокого качества медицинской помощи для всех жителей Свердловской области.

Напомним, что в феврале стало известно об отставке главврача больницы №6 Роберта Соловьева. Это произошло после того, как в январе у него и его сына-бизнесмена Александра Соловьева прошли обыски в рамках уголовного дела о взяточничестве. По имеющейся информации, Соловьев старший в деле не фигурирует.

Теги: Екатеринбург, ЦГКБ №6, Ангелия Милащенко, главврач


