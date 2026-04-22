Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество В России
Фото: скриншот с видео Следственного комитета РФ

СК: Арестован замдиректора парка "Патриот"

Заместитель гендиректора парка "Патриот" Минобороны РФ Виталий Мелимук обвиняется в получении от бизнесмена взятки в 18 млн рублей. Он арестован, сообщает Следственный комитет РФ.

По версии следствия, в декабре 2025 года государственным заказчиком с ООО "Гермес" заключены контракты на комплексное инженерно-техническое и санитарное обслуживание зданий, сооружений, помещений и прилегающих территорий парка "Патриот" в Московской области и филиала парка "Патриот" в Кронштадте Санкт-Петербурга на сумму свыше 1,4 млрд рублей.

В апреле 2026 года Мелимук получил взятку в размере 18 млн рублей от генерального директора ООО "Гермес" "за общее покровительство, оказание содействия в заключении контрактов и беспрепятственной работе по ним", заявили в СК.

Напомним, ранее суд приговорил бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима и крупному штрафу по делу о взяточничестве и мошенничестве. По данным следствия, в 2022–2024 годах Попов, а также заместитель начальника Главного управления инновационного развития Владимир Шестеров и директор Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" Вячеслав Ахмедов внесли в документацию заведомо ложные сведения о выполненных строительных работах в парке и совершили многомиллионное хищение бюджетных денежных средств.

Кроме того, установлено, что в 2014-2024 годах Попов получил от гендиректора ОАО "Бамстройпуть" взятку более чем в 45 миллионов рублей за общее покровительство при проведении строительных работ. Также, согласно материалам следствия, в 2020-2024 годах Попов незаконно трудоустроил и освободил от исполнения служебных обязанностей работников парка "Патриот", чем причинил ущерб государству на сумму свыше 8 миллионов рублей.

Ахмедова признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге и приговорили к пяти годам лишения свободы со штрафом в 500 тыс. рублей. Владимир Шестеров получил шесть лет колонии общего режима и штраф в 500 тыс. рублей.

