Репетиторов в России призвали запретить

В России нужно полностью запретить услуги репетиторов, тем более после запуска ЕГЭ-тренажера на "Госуслугах". Так считает писатель и публицист Анастасия Миронова.

Она пишет, что современное образование превратилось в сплошное натаскивание: даже к контрольным и ВПР в школах детей натаскивают по шаблону, а не учат. То есть все виды контроля стали не столько контролем знаний, сколько самоцелью с установленными показателями. При этом чем больше детей натаскивать, тем выше у них потребность в репетиторах, а это деньги родителей.

"Дети в школе все больше заняты освоением формальных навыков, ведь "натаскивание" - это не укрепление и расширение знаний, а оттачивание навыков. Знаний меньше, зато филигранно отработан навык, который больше нигде не пригодится", - отмечает Миронова.

Она указывает, что в вузы поступают не самые умные и способные, а те, кто лучше натаскан репетиторами. А в результате "репетированные" студенты не могут стать специалистами.

Миронова сослалась на опыт Китая, где в 2021 году запретили частные уроки, и теперь результаты экзаменов больше зависят от способностей ребенка, а не от кошелька его родителей. В России же "репетиторское умопомрачение". От этого нужно отказываться, заменив виртуальным ЕГЭ-тренажером. Потому что его достаточно, чтобы отточить навык заполнения листов ЕГЭ, заключает публицист.

Власти тоже признают проблему, но как ее решать, неизвестно.