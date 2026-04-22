"Гулять по кладбищу не будут": в мэрии Перми ответили на тревогу потомков захороненных в Архиерейском квартале

В администрации Перми прокомментировали работы по благоустройству на территории старого зоопарка по адресу ул. Монастырская, 10. Ранее группа потомков известных пермяков, погребенных на Архиерейском кладбище, официально обратилась в краевую прокуратуру с требованием прекратить работы, ведущиеся на территории Архиерейского квартала.

В ответ на запрос Накануне.RU в мэрии сообщили, что на территории планируется создание нового культурно-исторического пространства, при этом работы будут проходить непосредственно на площадке зоопарка - захоронениям ничего не грозит и "гулять по кладбищу" пермяки не будут.

"Здесь реализуют три концептуально связанных друг с другом проекта: реконструкция территории у Кафедрального собора; восстановление Архиерейских домов и обустройство Яблоневого сада. Яблоневый сад будет поделен на две зоны: "зону памяти", где будут предусмотрены места для дальнейшего размещения памятников: ротонды, часовни или других объектов, и "светскую зону", где будет место для отдыха, созерцания и прогулок. Сейчас идет первый этап благоустройства территории, в него входит вырубка аварийных деревьев и демонтаж строений. Снос объектов происходит в соответствии с проектной документацией. В основном это объекты, относящиеся к деятельности зоопарка, в том числе административное здание, здания буфета, кассы, проходной. Отметим, что светская часть сада будет расположена вне границ захоронений – именно для исключения ситуации, что по захоронениям будут ходить люди", - говорится в сообщении.

В саду предполагается восстановление исторического облика здания конюшни Архиерейского дома по техническому заданию Инспекции по охране объектов культурного наследия. Речь о здании, где до недавних пор размещался павильон экзотических животных.

Проектом предусмотрено благоустройство западной и восточной частей участка: обустройство центральной площади с "арома-садом", "зеленых комнат", яблоневого сада, "белого сада" и "зеленого балкона".

В ходе работ на территории будут проведены посадки деревьев (ивы, березы, яблони, тополи, туи) и кустарников (сирени, чубушники, спиреи, можжевельники, кизильники).

Одной из главных задач реализации всех проектов "Архиерейского квартала" является сохранение памяти предков, захороненных здесь, на старинном кладбище. Из Пермского государственного национального исследовательского университета были приглашены археологи для проведения археологических изысканий. Цель работ – уточнение границ территории архиерейского кладбища. По результатам научно-исследовательских мероприятий будут внесены корректировки в проектные решения.

Археологические изыскания в Архиерейском саду были приостановлены на зимний период и планируется возобновить в первой половине мая. Проведение раскопок в холодное время года невозможно из-за промерзшего грунта, что не позволяет выполнить весь комплекс необходимых исследований. Для начала проведения археологических изысканий требуются отсутствие снежного покрова на участке и стабильная теплая погода с температурой не ниже +10 °С. Информация о найденных артефактах появится после завершения археологических исследований и предоставления соответствующих отчетов. Отметим, что они не затрагивают захоронения и археологический слой.

В мэрии подчеркнули, что останки не предполагается изымать и переносить.

Напомним, ранее потомки городского головы Перми Ивана Николаевича Суслина, семьи прославленного русского импрессарио Сергея Дягилева, героя Первой мировой войны Константина Георгиевича Кобяка, основателя пермского университета профессора Александра Германовича Генкеля сообщали, что ведущиеся работы могут повредить их семейным захоронениям,потребовали их остановить и привлечь виновных лиц к ответственности.

Они сообщают, что на территории разламываются помещения и клетки животных, оставшиеся от находившегося здесь ранее зоопарка и вывозятся их обломки, и отмечают, со ссылкой на воспоминания современников, что при строительстве зоопарка в начале 1930-х годов в основании клеток укладывались могильные плиты. Потомки считают, что в ходе этих работ по сносу клеток могут быть уничтожены могилы.