В Раде заступились за полицейских, сбежавших от террориста

Секретарь комитета Рады по вопросам безопасности, обороны и разведки Роман Костенко поддержал полицейских, бросивших прохожих и сбежавших от террориста.

Как сообщалось, в Голосеевском районе Киева 18 апреля произошел теракт - убийца расстрелял шестерых человек, еще 15 ранены. А полицейские бросились бежать, когда убийца к ним приблизился. В том числе они бросили раненого ребенка. Инцидент спровоцировал скандал на Украине.

Накануне полицейских арестовали на два месяца, но за них можно внести сравнительно небольшой залог - 266 тыс. гривен (около 500 тыс. рублей). Зеленский, уловив настроение общества, призвал наказать полицейских. И заявил, что режим вообще должен пересмотреть стандарты работы полиции: все протоколы реагирования, правила подготовки личного состава и условия применения оружия.

Однако Костенко считает, что полицейские просто испугались, как испугался бы на их месте каждый, считает он.

"Я бы хотел увидеть тех людей, которые сейчас критикуют, - поставить их на то же самое место, даже с автоматом или пистолетом, в такой ситуации, и посмотреть, как бы они действовали", - сказал украинский депутат.

Зачем тогда вообще нужна полиция, Костенко ушел от ответа.

По заявлению киевских властей, убийца легально владел оружием, которое приобрел в самом начале этого года на основании медицинского документа о своем психическом здоровье.