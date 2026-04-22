Операторы попросили отсрочку на введение для абонентов платы за VPN-трафик

Российские операторы связи попросили отсрочку в несколько месяцев на введение платы за международный трафик свыше 15 Гб в месяц на мобильных сетях.

Ранее СМИ сообщали, что Минцифры потребовало от операторов с 1 мая 2026 года ввести плату для абонентов за мобильный VPN-трафик (такой трафик операторы связи видят как международный). По данным "Ведомостей", вопрос нормативно не урегулирован, но власти все равно настойчиво просили телеком-сектор ввести плату. Процесс застопорился из-за технических моментов.

Источники на рынке сообщают, что операторы технически не готовы с 1 мая взымать плату с абонентов из-за сложностей настроек биллинговых систем, которые тарифицируют услуги связи. Также операторы должны будут разработать тарифы, предупредить о них пользователей.

Другой инсайдер говорит, что нет никакой ясности с тем, что должен делать оператор в случае неоплаты абонентом повышенного трафика: замедлять его скорость, отключать интернет или начислять долг и списывать средства со счета автоматически.