Иран отказался участвовать в переговорах с США 22 апреля

Иранская делегация отказалась принимать участие в переговорах с США в Исламабаде 22 апреля. Иран уведомил об этом Пакистан, сообщает Tasnim.

По информации агентства, Тегеран в настоящее время "не видит перспектив, при которых его участие в консультациях могло бы возобновиться", поскольку США "препятствуют достижению приемлемого соглашения".

Портал Axios сообщил, что поездка вице-президента США Джей Ди Вэнса в Исламабад на переговоры с Ираном отложена на неопределенный срок.

На фоне этого президент США Дональд Трамп объявил о намерении пролить режим прекращения огня с Ираном, который должен был истечь в ближайшие часы. "Нас попросили отложить наше нападение на Иран до тех пор, пока не появятся их лидеры и представители с единым предложением",— написал американский президент в Truth Social.

Советник спикера Меджлиса Ирана Махди Мохаммади заявил, что объявленное Вашингтоном продление перемирия является уловкой и позволит США выиграть время для внезапного удара по Ирану, пишет ТАСС.