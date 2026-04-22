В Бурятии спасатели эвакуируют тела погибших туристов с Мунку-Сардык

В Бурятии спасатели спускают с горы Мунку-Сардык тела троих туристов, которые насмерть замерзли во время похода. К трем часам ночи специалисты завершили первый этап работ и доставили двоих погибших в район "Озера". Сейчас сотрудники экстренных служб и добровольцы из отряда "ЛизаАлерт" продолжают эвакуацию в экстремальных условиях: им мешают сильный ветер, метель и плохая связь, пишет РИА Новости.

Группа вышла на маршрут 18 апреля и планировала вернуться через четыре дня. Однако ночью 21 апреля несколько участников добрались до ближайшей дороги. Они оставили в кафе записку о гибели троих товарищей и сразу вернулись к месту происшествия. Позже спасатели помогли одному туристу добраться до машины, а остальные члены группы спустились с горы сами.

Следователи уже возбудили уголовное дело из-за услуг, которые не отвечали требованиям безопасности. Силовики задержали троих организаторов этого похода, в ближайшие двое суток суд выберет для них меру пресечения. Сейчас эксперты выясняют, что именно привело к гибели людей на спуске с вершины.