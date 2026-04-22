Глава СКР Бастрыкин велел проверить "Вредные советы" Григория Остера

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить книги детского писателя и поэта Григория Остера на наличие "сомнительных с педагогической точки зрения установок", сообщила пресс-служба СКР.

Бастрыкин поднял вопрос детской литературы на заседании Координационного совета СКР по вопросам оказания помощи детям, пострадавшим при гуманитарных катастрофах, стихийных бедствиях, терактах и вооруженных конфликтах.

Среди тем заседания были профилактика подростковой преступности и воспитание. И "отдельно обсуждалось содержание детской литературы: в качестве негативного примера приведены произведения Григория Остера, содержащие, по мнению участников, сомнительные с педагогической точки зрения установки".

Григорий Остер – советский и российский писатель, поэт, сценарист. Его самым известным сборником являются "Вредные советы": юмористические стихи предлагают детям поступать максимально вредно (что видно из самого названия).

Остер является сценаристом таких знаменитых мультфильмов как "38 попугаев", "Попался, который кусался!", "Котёнок по имени Гав", "Обезьянки младшего возраста".

В 2004 году по предложению администрации президента России выступил одним из создателей сайта "Президент России — гражданам школьного возраста".

В 2022 году Григорий Остер уехал из России, он высказывался против СВО и российской власти.