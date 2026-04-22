Ушел из жизни основатель "Старого нового рока", Ural Music Night и "Красной строки" Евгений Горенбург

Ушел из жизни музыкант и продюсер Евгений Горенбург, основатель крупнейшего музыкального фестиваля в стране Ural Music Night. Ему было 66 лет.

О смерти Горенбурга сообщает 66.RU со ссылкой на два осведомленных источника. Один из них отметил, что в последнее время музыкант плохо себя чувствовал из-за проблем со здоровьем.

В пресс-службе "Уральской ночи музыки" отказались подтверждать или опровергать информацию, сбросив вызов.

Для многих уральцев Горенбург был знаковой фигурой. Помимо Ural Music Night, он также основал и руководил рок-группой "ТОП". С его именем связаны такие фестивали как "Красная строка", "Старый новый рок", "Гиккон" и "Дикоросы".