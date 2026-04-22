Подъезд многоэтажки обрушился в Сызрани из-за атаки БПЛА: 11 пострадавших

Одиннадцать человек, в том числе двое детей, по предварительной информации, пострадали в результате обрушения подъезда жилого дома в Сызрани (Самарская область), сообщает МЧС РФ.

Минувшей ночью беспилотники ВСУ атаковали город, один из ударов пришелся по жилому дому, где произошло обрушение подъезда.

Из-под завалов были спасены четыре человека, среди них один ребенок. Жильцов эвакуировали из здания. По некоторым данным, под завалами могут оставаться люди. Поисково-спасательные работы на месте продолжаются. По информации МЧС, для фиксации конструкций задействована инженерная техника.

Тем временем, на территории Самарской области вновь объявлена угроза подлета БПЛА. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.