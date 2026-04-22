В Челябинской области подросток получит компенсацию за падение в колодец

В Кусе подростку заплатят компенсацию за падение в открытый колодец. Деньги взысканы с ООО "Горводоканал".

Январским вечером 13-летний подросток упал в открытый канализационный люк, расположенный в Кусе вблизи дома №16 по Спортивной. Ребенок упал в колодец полностью, испугался, самостоятельно выбраться не смог. Помогли ему сотрудники МЧС.

Мальчик получил ушибы и ссадины, несколько дней провёл в стационаре. Прокурор обратился в суд с иском к ООО "Горводоканал", ответственному за содержание колодцев и люков, о взыскании компенсации морального вреда. Суд иск удовлетворил, взысканы 50 тыс. руб., сообщает прокуратура Челябинской области.