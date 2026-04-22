22 Апреля 2026
Экономика В России
Цены на маркетплейсах вырастут из-за ужесточения контроля за продавцами

Цены на маркетплейсах в скором будущем могут приблизиться к тому, что предлагают офлайн-магазины – из-за ужесточения контроля за селлерами. Федеральная налоговая служба с октября будет собирать ежемесячные отчеты об оборотах продавцов на платформах, также закон потребует от маркетплейсов проверять деятельность партнеров и контролировать маркировку товаров. В итоге участники рынка ожидают, что существующее ценовое преимущество маркетплейсов в 15-30% может сократиться в два-три раза, пишут "Известия".

Впрочем, эксперты не считают, что рост цен на торговых платформах приведет к перетоку покупателей обратно в классические магазины, поскольку покупать в интернете не только дешевле, но и удобнее. А вот повлиять на темпы роста онлайн-торговли ужесточения могут.

Согласно новым правилам, маркетплейсы будут заключать с продавцами и ПВЗ электронные договоры и проверять их через государственные реестры. Что касается передачи данных об оборотах селлеров в ФНС, то такой механизм (в виде эксперимента) действует уже сейчас на крупнейших платформах - Ozon, Wildberries, Avito, "Мегамаркет" и "Яндекс Маркет".

Теги: маркетплейс, цены, фнс


