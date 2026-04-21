Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: adm44.ru

Для воинов 331 полка по инициативе Сергея Ситникова создана уникальная двусторонняя икона

Икона объединила образы защитника воинов Ильи Пророка и защитницы костромичей Феодоровской иконы Божией матери. Создать такую икону предложил губернатор Костромской области Сергей Ситников. В ходе рабочих поездок в зону спецоперации, которые глава региона осуществляет регулярно, Сергей Ситников обратил внимание, что эти две иконы у воинов всегда рядом.

"Бывая в полках, я обратил внимание, что образ Ильи Пророка у военнослужащих всегда на центральном месте, и рядом всегда Феодоровская. Наш легендарный 331 полк – первый в новейшей истории России наименован указом Президента России как Костромской. Мне представилось, что должно быть обеспечено единство. С одной стороны – покровитель Воздушно-десантных войск, с другой стороны – покровительница земли Костромской", - рассказал Сергей Ситников.

Идею главы губернатора поддержали митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт и экс-командир 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного Костромского Ордена Кутузова полка Роман Иванов. Писали икону мастера из Ярославля.

И сегодня в храме пророка Божия Ильи в Костроме митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт совершил чин её освящения.

«Сегодня важное событие - мы вручаем нашим воинам-десантникам икону, специально для них написанную по инициативе губернатора Сергея Константиновича Ситникова. Мы завершаем освящение иконы и с радостью вручаем её нашим военнослужащим», — обратился к прихожанам митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт.

Сергей Ситников отметил, что идея двустороннего написания иконы является исторически обоснованной.

«Мы помним, что наша главная костромская святыня, Феодоровская икона Божией Матери, тоже имеет двойное написание. С одной стороны мы видим лик Феодоровской Богоматери, с другой образ святой великомученицы Параскевы. Спасибо владыке Ферапонту за то, что благословил. Особые слова благодарности настоятелю храма, протоиерею Максиму Рихтеру за то, что реализовали замысел. Сегодня передаём икону нашим защитникам и пусть она будет там, где бойцы, пусть бережет их», - отметил глава региона Сергей Ситников.

В самые ближайшие дни святыня будет доставлена в зону СВО. Настоятель храма пророка божия Ильи города Костромы и помощник командира 331-го гвардейского парашютно-десантного Костромского полка Ордена Кутузова полка по взаимодействию с верующими протоиерей Максим Рихтер осуществят эту миссию. Отметим, священник часто бывает в зоне СВО, где проводит службы и таинства крещения, совершает чин освящения техники и оборудования, которые поставляет Костромская область.

Теги: сергей ситников, икона, зона сво, воины


