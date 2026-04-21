В Тюменской области завершаются муниципальные этапы "Зарницы 2.0", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Участники военно-патриотических соревнований демонстрируют навыки в строевой, огневой, физической подготовках, тактической медицине, выживании в экстремальных условиях, военизированной эстафете, тактической игре на местности, радиационной, химической и биологической защите.

"Зарница 2.0" становится все более популярной среди молодежи. Она объединяет ребят, позволяет найти новых друзей, приобрести навыки, которые точно пригодятся в жизни. Традиции игры насчитывают десятилетия, это хороший пример преемственности поколений", – отметил директор департамента молодежной политики Тюменской области Артем Дяченко.

В Тюменском округе победу в младшей возрастной категории одержала команда Успенской школы, в средней – "Ратник-Кулаково" из Кулаковской школы. В Ишиме лучшими в младшей категории стала команда "Дух патриота" школы № 8, в средней – "Звездный" школы № 1, в старшей – "2х2" школы № 4. В Ялуторовске победителями средней категории стали отряд "Ярс-11" школы имени Декабристов, старшей – отряд "Лига 2" школы № 3. В Ялуторовском округе участие в игре приняли 80 ребят.

Организаторами выступают "Движение первых" и "ЮНАРМИЯ".