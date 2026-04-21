На покупку одного МС-21 для "Ижавиа" потребуется четверть бюджета Удмуртии

Удмуртия продаст принадлежащие ей 100% авиакомпании "Ижавиа" и аэропорта Ижевска. Самолеты перевозчика ветшают, на обновление авиапарка денег нет. Так, например, на покупку одного нового МС-21 (которые, впрочем, еще даже не производятся) уйдет четверть годового бюджета республики. О планах по приватизации авиаимущества глава региона Александр Бречалов сообщил на заседании Госсовета республики.

Бречалов назвал "так себе перспективой" продолжение перевозок на двух самолетах Boeing и трех Як-42.

При этом власти не рассчитывают, что продать такие активы удастся быстро – "в лучшем случае в конце года". При этом они уже готовятся определить, какие расходы можно будет покрыть за счет вырученных от приватизации средств.