Многодетные малоимущие семьи продолжат получать пособие при незначительном увеличении доходов

Многодетные малоимущие семьи, получающие ежемесячное пособие на детей, продолжат получать выплаты, даже если их уровень дохода превысит минимальный для назначения выплат. Правда, превышение не должно быть значительным – более 10%, заявили в правительстве России.

Кабинет министров утвердил своим постановлением поправки в порядок назначения пособий. Согласно новым правилам, семьи, чей достаток увеличился, продолжат получать единое пособие в размере 50% детского прожиточного минимума, установленного в регионе.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что если семья в 2026 году получила отказ в получении пособия из-за превышения среднедушевого дохода семьи, то решение по ее заявлению будет автоматически пересмотрено, подавать документы снова будет не нужно.

Мишустин поручил главе Минтруда Антону Котякову внимательно следить, "чтобы мамы и папы, воспитывающие трёх и более детей, для кого предусмотрена эта поддержка, получали её без проволочек".

Чтобы получить пособие, средний доход на одного члена семьи не должен превышать один прожиточный минимум. Федеральный прожиточный минимум в 2026 году составляет около 19 тыс. руб., таким образом, доход семьи из родителей и трех детей не должен превышать 95 тыс. руб. Само пособие составляет один детский прожиточный минимум на ребенка, то есть семья с тремя детьми может получить около 54 тыс. руб. (если исходить из среднего детского прожиточного минимума в 18 тыс. руб.).