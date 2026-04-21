Директор Palantir призвал к всеобщей воинской повинности в США

Главный исполнительный директор американской военной ИТ-корпорации Palantir Александр Карп призвал к введению всеобщей воинской повинности в США и милитаризации Германии и Японии.

Он считает, что эпоха "мягкой силы" закончилась, и в XXI веке сила определяется технологическим и военным превосходством, особенно в области ИИ, который является военной технологией. По его мнению, нужно отказаться от мультикультурализма и опасного плюрализма в новую эпоху, которая будет характеризоваться усилением военного противостояния. В своей книге "Технологическая Республика", тезисы из которой опубликовала корпорация, Карп пишет, что военная служба должна стать всеобщей обязанностью.

"Мы, как общество, должны серьезно рассмотреть отказ от полностью добровольной армии и вести следующую войну только в том случае, если риск и затраты разделит каждый", - считает Карп.

Характерно, что в США в этом году планируется изменение процедуры регистрации годных для призыва мужчин. Она станет автоматической по достижении 18 лет, пишет The Hill. Сейчас молодые американцы делают это самостоятельно. По данным Business Insider, на фоне войны с Ираном это вызывает опасения мобилизации, но власти заверяют, что речь идет лишь о процедуре регистрации, а не о призыве в армию США. Для возвращения к воинской повинности требуется одобрение конгресса.

Воинская повинность в США была отменена в 1973 году.