Искры, дым: появилось видео из аварийного вагона метро на Сокольнической линии

В сети появилось видео, снятое пассажиром вагона московского метро во время аварии на Сокольнической линии. На снятых кадрах видно, как вагон начинает трясти, появляются снопы искр, а затем – дым. Пассажиры переходят в другие вагоны, поезд останавливается.

Ранее сообщалось, что причиной аварии мог быть сход вагона (или его части) с рельсов. Но позже советник вице-мэра Москвы по вопросам транспорта Юлия Темникова заявила, что "настоящая причина – в технической неисправности колесной пары третьего вагона".

Из-за аварии движение по центральной части Сокольнической линии было приостановлено. Telegram-канал "112" со ссылкой на очевидцев сообщил, что переходящие на другие станции пассажиры столпились, в итоге на станции "Парк культуры" началась давка.