"Северсталь" отказалась выплачивать дивиденды акционерам за первый квартал

"Северсталь" объявила, что не будет выплачивать дивиденды акционерам по итогам первого квартала 2026 года. Чистая прибыль компании по МСФО за три первые месяца года составила 57 млн руб., это в 370 раз меньше, чем за тот же период 2025 года, говорится в отчете компании.

Один из крупнейших производителей металла в стране указывает, что металлопотребление в России в первом квартале уже снизилось на 15%.

"С учетом слабого спроса на сталь в России и отрицательного свободного денежного потока в 1 квартале 2026 года мы приняли решение не распределять дивиденды по итогам периода. Это позволит нам сконцентрироваться на своевременном завершении ключевых стратегических проектов и обеспечении долгосрочной финансовой устойчивости компании", - прокомментировал гендиректор АО "Северсталь Менеджмент" Александр Шевелев итоги квартала.

У компании снижается выручка (-19% к I кварталу 2025-го), рентабельность, свободный денежный поток ушел в минус на 40 млрд руб. из-за необходимости пополнения оборотного капитала и инвестпрограммы. Инвестиции сократились на 34%.