В Москве задержали предполагаемую виновницу смертельного ДТП на Садовом кольце

В Москве задержали женщину-водителя Mercedes, устроившую смертельное ДТП на Садовом кольце. Как сообщает столичный главк МВД, в момент аварии она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух лиц).

Массовое ДТП произошло поздно вечером 20 апреля на улице Садовая-Черногрязская. Mercedes сначала столкнулся с электровелосипедом, затем с припаркованным автомобилем. Наехав на дорожное ограждение, иномарка столкнулась еще с пятью транспортными средствами, сообщили в МВД.

По данным прокуратуры, водитель электровелосипеда скончался на месте, женщина-пассажир автомобиля "Мицубиси" умерла в больнице. Еще два человека пострадали.