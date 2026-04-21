Наука и техника Свердловская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба строительного холдинга &quot;Атом&quot;

Уральский завод автоматизирует технологию контроля качества с помощью ИИ

На уральском заводе по выпуску газобетонных блоков "Теплит" (входит в состав строительного холдинга "Атом") внедряют систему машинного зрения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе холдинга, технология подразумевает автоматический анализ визуальной информации (изображения или видео) и выявление дефектов продукции с помощью искусственного интеллекта (ИИ) прямо на производственной линии, где установлены камеры, которые отслеживают всю проходящую продукцию и сохраняют фото на сервере предприятия. Специалисты завода предварительно обучают модель: размечают снимки, классифицируя виды брака, и загружают эти данные в нейросеть, которая затем анализирует поток в режиме реального времени, с высокой точностью распознает и помечает продукцию с дефектами.

Завод по выпуску газобетонных блоков "Теплит"(2026)|Фото: пресс-служба строительного холдинга "Атом"

На заводе применяются типовые сверточные нейросети, которые непрерывно дообучаются. Автоматизация контроля качества с помощью машинного зрения позволит снизить человеческий фактор на производстве и обеспечить заданное качество отгружаемой продукции.

"Система машинного зрения реализуется на внутренних серверах предприятия без передачи данных во внешние облачные хранилища. Сейчас ее основная задача – контроль качества продукции, чтобы дефектный блок не уходил на склад или заказчику. Первые результаты уже есть", - рассказал заместитель главного инженера по ИТ "Теплит" Антон Тонкушин.

По его словам, машинное зрение – это эффективный инструмент, повышающий прозрачность производственных процессов, поэтому сфера его применения на заводе будет расширяться. Следующим этапом станет автоматизация учета выпущенной продукции. В перспективе систему интегрируют и в контур управления оборудованием – от активации сигнальной лампы при обнаружении критического дефекта до возможности автоматической остановки производственной линии.

Другое направление применения ИИ – прогноз характеристик продукции на начальном этапе производства. Система собирает данные со всех трех производственных площадок "Теплита", расположенных в Березовском, Рефтинском и Сысерти. На их основе нейросеть прогнозирует конечные характеристики продукции для каждой площадки.

ИИ анализирует сырьевую смесь на стадии заливки и точно предсказывает итоговые прочность и плотность блока, которые при стандартном цикле становятся известны только спустя 15 часов. Это позволяет технологам оперативно проводить оптимизацию сырьевой смеси и отгружать качественную готовую продукцию заказчикам без задержек.

