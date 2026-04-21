Биографии Высоцкого и Булгакова пометят антинакротическими предупреждениями

Биографии Владимира Высоцкого и Михаила Булгакова в книжных магазинах будут маркировать в рамках закона о запрете пропаганды наркотиков, книги попали в перечень, размещенный на сайте Российского книжного союза.

Так антинаркотической надписью книги "Высоцкий: Мне есть чем оправдаться перед ним" Владимира Новикова, "Михаил Булгаков (серия ЖЗЛ; 5-е изд.)" Алексея Варламова, "Булгаков. Мои воспоминания" Любови Белозерской и "По следам Мастера и Маргариты. Маршруты от гида музея "Булгаковский дом" Екатерины Горпинко, передает ТАСС.

В марте 2026 года вступили в силу ужесточения антинакротического законодательства. Теперь произведения литературы и искусства, вышедшие после 1 августа 1990 года и содержащие упоминания наркотиков как часть художественного замысла, должны маркироваться предупреждением и антинаркотической надписью.