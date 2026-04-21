Бывшая сотрудница пермского оборонного завода осуждена на 12,5 лет за госизмену

Вступил в законную силу приговор в отношении жительницы Перми, признанной виновной в государственной измене, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого УФСБ. Бывшая работница оборонного предприятия проведет в колонии общего режима 12 лет и шесть месяцев.

В начале 2025 года сотрудники УФСБ установили, что женщина через интернет установила контакт с представителями иностранных спецслужб и передавала им сведения о работе завода. В отношении нее было возбуждено уголовное дело, на время следствия и суда обвиняемая находилась в СИЗО.

В сентябре 2025 года Пермский краевой суд приговорил ее к 13 годам лишения свободы. Однако апелляционная инстанция снизила наказание на шесть месяцев.