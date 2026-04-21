В Ростовской области задержали более 20 поездов из-за повреждения инфраструктуры

23 пассажирских поезда задерживается из-за повреждения инфраструктуры в Ростовской области, сообщает Федеральная пассажирская компания (ФПК).

Уточняется, что 20 апреля произошло "постороннее вмешательство в работу железнодорожного транспорта" на станции Персиановка. В результате была повреждена инфраструктура. Какое именно вмешательство произошло, не поясняется.

Время опоздания поездов - до 7 часов. В ФПК добавили, что сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам.