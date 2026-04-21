"Семерка" вернула себе звание лидера на рынке подержанных авто

В марте седан Lada 2107 впервые с начала 2026 года стал лидером продаж на рынке подержанных машин. В январе и феврале первое место удерживала Kia Rio, а "семерка" не поднималась выше третьей строчки. "Известия" сообщают со ссылкой на агентство "Автостат", что за первый весенний месяц россияне купили 9,4 тысячи единиц Lada 2107. Kia Rio опустилась на второе место с результатом 8,7 тысячи машин, а Hyundai Solaris занял третью позицию с показателем 8,6 тысячи штук. Также в пятерку лидеров вошли внедорожник Lada 4×4 и Toyota Corolla. В топ-10 попали Ford Focus, Lada 2114, "Приора", Toyota Camry и Lada Granta.

В сравнении с февралем продажи всех моделей выросли. При этом корейские иномарки показали самый низкий рост - менее 10%. Если сравнивать данные с мартом 2025 года, то спрос упал только на три отечественные модели: "Приору", Lada 2114 и саму "семерку", которая потеряла сразу 20,8% покупателей. Остальные семь моделей из списка лидеров прибавили в продажах. Самый высокий годовой рост показала Toyota Corolla - число сделок с этой машиной увеличилось на 19,7%.

Ранее компания "Джили Моторс" сообщила, что отзывает в России почти 39 тысяч кроссоверов Geely Atlas, купленных в период с октября 2023 по сентябрь 2025 года, чтобы бесплатно заменить предохранители системы помощи при парковке.