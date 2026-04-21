21 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

WADA инициировало расследование против главы РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало расследование в отношении главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероники Логиновой. Об этом сообщает РБК Спорт со ссылкой на пресс-службу WADA.

В феврале издание New York Times писало, что WADA получило от своего информатора данные о возможной причастности Логиновой к сокрытию положительных допинг-проб российских спортсменов во время Олимпиады в Сочи в 2014 году.

В WADA заявили, что относятся к этим обвинениям очень серьезно, информация была передана в независимый отдел расследований. В агентстве добавили, что сейчас отдел расследует еще одно обвинение против главы РУСАДА, но подробности не раскрыли.

Логинова занимает пост генерального директора РУСАДА с декабря 2021 года. При ней разразился главный допинговый скандал пекинской Олимпиады – вскрытие положительной допинг-пробы фигуристки Камилы Валиевой.

В 2024 году WADA заявляло, что РУСАДА до сих пор не соответствует всемирному антидопинговому кодексу. Агентство сообщило, что в России нет аккредитованной WADA лаборатории, а общее доверие к антидопинговой системе в РФ остается низким.

Теги: WADA , РУСАДА, Вероника Логинова


