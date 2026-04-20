Итоги итоги призывной кампании 2025 года на Кубани обсуждали на совещании в ЗСК

20 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Роскомнадзор замедляет Telegram

Армия и ВПК Краснодарский край
Фото: kubzsk.ru

Итоги итоги призывной кампании 2025 года на Кубани обсуждали на совещании в ЗСК

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко провел сегодня На еженедельном планерном совещании депутатов ЗСК под председательством Юрия Бурлачко обсуждали итоги призыва на военную службу в 2025 году россиян, проживающих на Кубани.

В совещании приняли участие председатель Контрольно-счетной палаты края Сергей Усенко, военный комиссар Краснодарского края Алексей Чугункин, замруководителя департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью региона Александр Донец.

Открывая обсуждение, руководитель Заксобрания отметил, что защита Отечества является долгом и обязанностью граждан России.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

«Этот вопрос особенно актуален сейчас, когда наша страна отстаивает свои интересы и безопасность в рамках проведения специальной военной операции. Судьба Родины зависит от готовности каждого встать на ее защиту», – подчеркнул Юрий Бурлачко.

В работе по призыву задействованы органы государственной власти, местного самоуправления, иные госорганы и организации, их должностные лица. Основная роль в этом процессе отводится военным комиссариатам регионов.

Информацию об итогах призывной кампании в 2025 году депутатам представил военный комиссар региона Алексей Чугункин. Он сообщил, что для прохождения военной службы в прошлом году направлено 14,4 тысячи граждан (100% от установленного задания), проживающих на Кубани. Наибольшее число призывников отправилось в войска Южного военного округа. На службу призвано также более 730 призывников-казаков, 50 кубанцев пополнили состав Президентского полка. На альтернативную службу направлено 156 человек.

Скоординированная работа военного комиссариата и органов  исполнительной власти региона, в том числе медработников регионального минздрава позволила не допустить ни одного случая отправки призывников с признаками заболевания.

Замруководителя департамента по делам казачества Александр Донец сообщил, что ведомство совместно с Минобороны, штабом ЮВО, командованием Краснодарского гарнизона, военнослужащими, казачеством уделяет особое внимание подготовке и проведению мероприятий военно-патриотической направленности с целью мотивации молодежи на службу по защите Отечества и службе в армии. В прошлом году было проведено свыше 6300 военно-патриотических мероприятий с охватом почти 100 тысяч человек. Обучение в центре «Патриот» прошли более 3 тысяч юношей. Он отметил особую роль в этой работе Кубанского казачьего войска.

Председатель профильного комитета ЗСК, Герой России Евгений Шендрик рассказал о взаимодействии членов комитета с военным комиссариатом и департаментом, участии депутатов в военно-патриотическом воспитании допризывной молодежи.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

В ходе совещания Юрий Бурлачко поинтересовался тем, какие изменения отмечаются в качестве первичного воинского учета и призыва на военную службу после введения Единого электронного реестра воинского учета и ограничительных мер в отношении уклонистов.

Алексей Чугункин пояснил, что с 1 ноября 2024 года военные комиссариаты (наравне с бумажными письмами) направляют повестки об обязательной явке в электронном виде. Такая электронная повестка считается доставленной, если она появилась в личном кабинете физлица на «Госуслугах». При этом отсчет ведется с момента размещения или в Реестре электронных повесток, даже если человек не просматривал портал – спустя 7 календарных дней. Если гражданин уклоняется от явки по повестке из военкомата, следует ряд серьезных ограничений и санкций. В частности, ограничения выезда за границу, по регистрации и управлению транспортом. Военком также сообщил, что добровольно явились в военные комиссариаты края порядка 400 человек, ранее уклонявшихся от призыва, и на которых были наложены соответствующие ограничения.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

Депутаты в ходе обсуждения также интересовались тем, какая роль в подготовке молодежи к службе в армии отводится ДОСААФ и другими вопросами организации призыва.

«Кубань была, есть и будет территорией, где воспитывают настоящих патриотов. Об этом свидетельствуют в том числе цифры, которые озвучил сегодня главный военком края. Наш регион, как было сказано, занимает лидирующие позиции по количеству и качеству призывников. Показатели с каждым годом улучшаются. Уверен, эти традиции будут продолжены», – подытожил председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

По итогам обсуждения была принята соответствующая резолюция.

Теги: юрий бурлачко, Парламенты ЮФО, Парламенты СКФО, призывная кампания, военком, зск


