Итоги итоги призывной кампании 2025 года на Кубани обсуждали на совещании в ЗСК

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко провел сегодня На еженедельном планерном совещании депутатов ЗСК под председательством Юрия Бурлачко обсуждали итоги призыва на военную службу в 2025 году россиян, проживающих на Кубани.

В совещании приняли участие председатель Контрольно-счетной палаты края Сергей Усенко, военный комиссар Краснодарского края Алексей Чугункин, замруководителя департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью региона Александр Донец.

Открывая обсуждение, руководитель Заксобрания отметил, что защита Отечества является долгом и обязанностью граждан России.

«Этот вопрос особенно актуален сейчас, когда наша страна отстаивает свои интересы и безопасность в рамках проведения специальной военной операции. Судьба Родины зависит от готовности каждого встать на ее защиту», – подчеркнул Юрий Бурлачко.

В работе по призыву задействованы органы государственной власти, местного самоуправления, иные госорганы и организации, их должностные лица. Основная роль в этом процессе отводится военным комиссариатам регионов.

Информацию об итогах призывной кампании в 2025 году депутатам представил военный комиссар региона Алексей Чугункин. Он сообщил, что для прохождения военной службы в прошлом году направлено 14,4 тысячи граждан (100% от установленного задания), проживающих на Кубани. Наибольшее число призывников отправилось в войска Южного военного округа. На службу призвано также более 730 призывников-казаков, 50 кубанцев пополнили состав Президентского полка. На альтернативную службу направлено 156 человек.

Скоординированная работа военного комиссариата и органов исполнительной власти региона, в том числе медработников регионального минздрава позволила не допустить ни одного случая отправки призывников с признаками заболевания.

Замруководителя департамента по делам казачества Александр Донец сообщил, что ведомство совместно с Минобороны, штабом ЮВО, командованием Краснодарского гарнизона, военнослужащими, казачеством уделяет особое внимание подготовке и проведению мероприятий военно-патриотической направленности с целью мотивации молодежи на службу по защите Отечества и службе в армии. В прошлом году было проведено свыше 6300 военно-патриотических мероприятий с охватом почти 100 тысяч человек. Обучение в центре «Патриот» прошли более 3 тысяч юношей. Он отметил особую роль в этой работе Кубанского казачьего войска.

Председатель профильного комитета ЗСК, Герой России Евгений Шендрик рассказал о взаимодействии членов комитета с военным комиссариатом и департаментом, участии депутатов в военно-патриотическом воспитании допризывной молодежи.

В ходе совещания Юрий Бурлачко поинтересовался тем, какие изменения отмечаются в качестве первичного воинского учета и призыва на военную службу после введения Единого электронного реестра воинского учета и ограничительных мер в отношении уклонистов.

Алексей Чугункин пояснил, что с 1 ноября 2024 года военные комиссариаты (наравне с бумажными письмами) направляют повестки об обязательной явке в электронном виде. Такая электронная повестка считается доставленной, если она появилась в личном кабинете физлица на «Госуслугах». При этом отсчет ведется с момента размещения или в Реестре электронных повесток, даже если человек не просматривал портал – спустя 7 календарных дней. Если гражданин уклоняется от явки по повестке из военкомата, следует ряд серьезных ограничений и санкций. В частности, ограничения выезда за границу, по регистрации и управлению транспортом. Военком также сообщил, что добровольно явились в военные комиссариаты края порядка 400 человек, ранее уклонявшихся от призыва, и на которых были наложены соответствующие ограничения.

Депутаты в ходе обсуждения также интересовались тем, какая роль в подготовке молодежи к службе в армии отводится ДОСААФ и другими вопросами организации призыва.

«Кубань была, есть и будет территорией, где воспитывают настоящих патриотов. Об этом свидетельствуют в том числе цифры, которые озвучил сегодня главный военком края. Наш регион, как было сказано, занимает лидирующие позиции по количеству и качеству призывников. Показатели с каждым годом улучшаются. Уверен, эти традиции будут продолжены», – подытожил председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

По итогам обсуждения была принята соответствующая резолюция.