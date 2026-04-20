В Туапсе мониторят состояние воздуха из-за пожара в порту

В Туапсе специалисты мониторят состояние воздуха после начавшегося в результате атаки БПЛА пожара в порту. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Отмечается, что замеры будут делать в районе жилой застройки трижды в день – утром, днем и вечером. По итогам последних исследований концентрация вредных веществ не превышает нормы, добавили в оперштабе.

Возгорание произошло в ночь на 20 апреля. В ликвидации задействовано два пожарных поезда.

Напомним, в результате очередной атаки БПЛА на Туапсе погиб мужчина, еще один мирный житель пострадал. Обломки повредили остекление в нескольких зданиях, в том числе в начальной школе и детском саду, музее, церкви, многоквартирном доме.