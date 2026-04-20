Финляндия будет признавать только биометрические паспорта россиян

С 1 июня 2026 года Финляндия перестанет принимать не биометрические паспорта россиян, заявили в министерстве иностранных дел страны.

Власти Финляндии советуют гражданам России, желающим получить визу или вид на жительство, с 1 мая 2026 года подавать заявления с биометрическим паспортом, так как в Хельсинки не могут обещать, что поданные позже заявления будут обработаны до вступления изменений в силу. До конца 2026 года установлен переходный период, когда не биометрические паспорта будут приниматься при наличии действующих виз или ВНЖ, выданных до 1 июня 2026 года, а также документов других стран ЕС и Шенгена, оформленных до этой даты.

Для несовершеннолетних сделано исключение. Их продолжат принимать и после окончания переходного периода.

Недавно в ЕС заработала новая система въезда и выезда. Она заменит штампы в паспортах цифровыми записями. При первом въезде потребуется фото и отпечатки пальцев (кроме детей до 12 лет), которые будут сверяться при последующих пересечениях. Нововведение коснется и всех тех, кто въезжает по безвизу, кроме имеющих временную защиту или вид на жительство. Предварительная регистрация не требуется, все данные о человеке заносят при прохождении границы по прибытии в ЕС. Без сбора биометрии в ЕС не пустят.