За социалистические взгляды ученика - родителей в школу

В Красноярске родителей ученика, который заявил о своих социалистических взглядах, вызвали в школу.

В этом году в российских школах произошел ряд инцидентов и трагедий с нападениями и жертвами. Чиновники предлагают методы решения, в том числе усилить профилактику деструктивного поведения. Вероятно, одним из проявлений такой профилактики и является случай в Красноярске. Издание "Регнум" привело скриншот переписки с классным руководителя, которая приказала срочно явиться в школу. Когда родитель написал, что не понимает в чем проблема, та ответила, что ее задача отреагировать. Родитель парировал, что социализм пока в России не запрещен, но та заявила, что школа обязана реагировать "на любую проэкстремистскую риторику".

При этом в Минобразовании региона поддержали позицию учителя. Там сказали, что не против социализма, но учителя должны обращать внимание на маркеры в поведении детей и замечать, что ученик может быть приверженцем каких-то деструктивных явлений или склонен к этому.

"Ее что-то встревожило, и она решила пообщаться с ними. Если у педагога возникли сомнения, почему она не может поговорить с родителями?" — вопрошает замминистра Наталья Анохина.

В комментариях пользователи разделились: одни называют это маразмом, другие - своевременной реакцией на возможное вовлечение ученика в какие-то сообщества.