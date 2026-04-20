Илона Маска вызвали в парижский суд для дачи показаний по делу соцсети X

Французский суд вызвал для дачи показаний в Париже владельца социальной сети X (заблокирована в РФ) Илона Маска.

По данным СМИ, дело касается алгоритмов платформы, возможности иностранного вмешательства, а также наличия контента, связанного с преступлениями против человечности и сексуальной эксплуатацией детей. В судебном расследовании появились новые обстоятельства, сообщила прокуратура Парижа.

Расследование было начато еще в 2025 году. Сообщается, что Маск был вызван для дачи показаний на 20 апреля, бывший топ-менеджер соцсети Линда Яккарино – на 24 апреля.

Дело было инициировано после обращения депутата Европарламента Эрика Ботореля в 2025 году, который подал жалобу на платформу X. В рамках расследования в феврале 2026 года в парижских офисах X были проведены обыски, что вызвало резкую реакцию Маска.