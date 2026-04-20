Суд оштрафовал заблокированную в РФ игровую платформу Roblox

Таганский районный суд Москвы оштрафовал заблокированную в России игровую платформу Roblox за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений*, говорится в сообщении пресс-службы московских судов общей юрисдикции.

"Суд в столице назначил административное наказание американскому разработчику компьютерных игр за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений*", - сообщили в пресс-службе.

Штраф назначен по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ в отношении Roblox Corporation. Штраф составил 8 млн руб. В суде не сообщили, относятся ли выявленные нарушения к периоду до блокировки платформы или сотрудники Роскомнадзора мониторили уже заблокированный ресурс на предмет пропаганды.

Roblox был заблокирован в России 3 декабря 2025 года по решению Роскомнадзора. В ведомстве заявили, что причинами блокировки стали распространение на платформе материалов с пропагандой экстремистской и террористической деятельности, ЛГБТ*-тематики, а также наличие контента, который, по мнению регулятора, негативно влиял на духовно-нравственное развитие детей. Кроме того, Роскомнадзор указал на случаи сексуальных домогательств к детям, вымогательства интимных фотографий и склонения к противоправным действиям в чатах игры.

*международное движение ЛГБТ запрещено в России Верховным судом, признано им же экстремистской организацией