Из Челябинской области в Казахстан не выпустили 2,5 тонны рыбы

Из Челябинской области в Казахстан не выпустили крупную партию рыбы. Речь идёт о грузе весом в 2,5 т.

17 апреля в пункте пропуска "Николаевка" машина с 2,5 т замороженной морской рыбой ехала от двух хозяйствующих субъектов Челябинской области к получателю в Казахстан. Как оказалось, предприятия-продавцы не состоят в реестре предприятий Таможенного союза и не имеют права вывоза продукции в Казахстан как страну Таможенного союза.

Машину отправили назад. Перевозчику объяснили правила, по которым следовало везти груз, сообщает уральское межрегиональное управление Россельхознадзора.