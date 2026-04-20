В Туапсе продолжают искать тело девочки, чей дом был разрушен БПЛА

Спасатели в Туапсе пятый день ищут тело девочки, чей дом был разрушен БПЛА 16 апреля.

"Там дом разобрали до подвала. Работы формально еще ведутся, по факту ребята еще работают - помощница главы там работает, постоянно на месте с отцом девочки. Постоянно техника там стоит", - сообщили РИА Новости в управлении по делам ГО и ЧС Туапсинского муниципального округа.

Напомним, в ночь на 16 апреля в результате атаки беспилотников в Туапсе погибли два человека, в том числе - 14 летняя девочка. По данным Telegram-каналов, в момент удара в доме находились мать с дочкой. Женщине удалось выбежать, а девочка не успела этого сделать. Официально власти сообщили, что она погибла.

Обломки БПЛА повредили 24 частных и шесть многоквартирных домов, а также два учебных учреждения и музыкальную школу. В Туапсинском округе были введен режим ЧС.