Екатеринбургская пенсионерка отсудила 300 тысяч рублей за ДТП во время поездки в такси

В Екатеринбурге суд взыскал компенсацию в пользу пенсионерки, пострадавшей во время поездки в такси.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в мае 2024 года: водитель автомобиля "Хендэ Солярис", оказывая услуги такси, ехал по улице Серафимы Дерябиной в уральской столице. В какой-то момент он отвлекся и врезался в опору электроосвещения. В результате пострадала пожилая женщина – пассажирка такси.

Пострадавшая долгое время находилась на стационарном лечении. В дальнейшем ей был подан иск в суд о компенсации морального вреда. Ленинский районный суд Екатеринбурга взыскал с виновника ДТП и перевозчика 300 тысяч рублей в пользу пенсионерки.

Напомним, недавно жительница Нижнего Тагила отсудила более 500 тысяч рублей за падение в аэропорту Сочи.