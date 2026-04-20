Алексей Текслер обсудил с главой «Новапорт Холдинг» модернизацию аэропортов и развитие авиасообщения в Челябинской области

Состоялась рабочая встреча губернатора Челябинской области Алексея Текслера с генеральным директором «Новапорт Холдинг» Евгением Янкилевичем. Главной темой обсуждения был ход модернизации аэропортовой инфраструктуры Челябинской области, а также дальнейшее развитие маршрутной сети.

«Развитие аэропортовой инфраструктуры – важнейшее условие повышения транспортной доступности, деловой активности и качества жизни людей на Южном Урале. Поэтому необходимо продолжать совместно работать над тем, чтобы у жителей Челябинской области было больше возможностей для комфортных и доступных перелетов», – подчеркнул Алексей Текслер.

Отдельно в ходе рабочей встречи обсуждали развитие аэропорта Магнитогорска, пассажиропоток через который в 2025 году составил 279 тысяч человек.

«Несмотря на непростую экономическую ситуацию мы продолжаем развивать инфраструктуру. В ближайшие время мы подведём итоги конкурса на строительство нового аэровокзального комплекса и по его итогам приступим к возведению этого важного для жителей региона объекта», – сообщил губернатору Евгений Янкилевич.

Создание нового терминала аэропорта Магнитогорска площадью 6,1 тыс. кв. м важно не только для города, но и для всей южной территории Челябинской области. Напомним, этот проект включен в перечень приоритетных проектов «Фабрики проектного финансирования» ВЭБ.РФ.

"Новый аэровокзал в Магнитогорске рассчитан на пропускную способность 200 пассажиров в час и предназначен для обслуживания пассажиров внутренних воздушных линий, с учетом перспективы роста перевозок на внутренних рейсах до 377 427 пассажиров в год", — пояснял челябинским журналистам главный эксперт Дмитрий Братко после того, как стало известно об одобрении Главгосэкспертизой России проекта нового аэровокзального комплекса в Магнитогорске.

В ходе рабочей встречи с главой «Новапорт Холдинг» Алексей Текслер также обсудил планы развития аэропорта Челябинск имени Игоря Курчатова. В 2025 году его пассажиропоток составил 2,16 млн человек. В ближайшее время, как отметил Евгений Янкилевич, планируется приступить к проектированию второй очереди терминального комплекса. Международный сектор аэровокзала станет продолжением действующего терминала аэропорта.

Также в ходе встречи как одно из ключевых направлений совместной работы было обозначено развитие авиасообщения Челябинской области с другими городами России. Речь шла о направлении на Москву, а также по городам, где есть аэропорты «Новапорт Холдинга» - Новосибирск, Калининград и Минеральные Воды.

По международным направлениям было отмечено актуальным сохранение рейса Челябинск – Минск, который пользуется большой популярностью.

Отдельным вопросом встречи было обсуждение процесса субсидирования социально значимых маршрутов. Благодаря поддержке губернатора и правительства Челябинской области удается обеспечивать работу важнейших направлений, востребованных у южноуральцев.