20 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Вынесен приговор по "делу МУГИСО". Пьянков суда избежал

Кировский районный суд вынес приговор бывшей верхушке министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО). Каждый из них признан виновным в растрате, взяточничестве и злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, девять подчиненных тогда еще министра МУГИСО Алексея Пьянкова незаконно присвоили более 366 млн рублей, растратили свыше 119 млн, а сумма полученных взяток составила 44,5 млн рублей.

По решению суда экс-замглавы МУГИСО Константин Никаноров отправится в колонию строгого режима на 9,5 лет. Ему также на три года запрещено занимать должность в государственных структурах.

К пяти годам колонии общего режима приговорили главу компании, связанной с делом, Оксану Каспарову. Два года ей запрещено занимать должности в государственной власти. Четыре года колонии общего режима получила адвокат Екатерина Гребенщикова. Обе отправятся отбывать наказание после достижения их детьми 14-летнего возраста.

Другую руководительницу компании, связанной с делом, Наталью Ким приговорили к четырем годам условно, запретив три года занимать должности в госвласти. Аналогичный срок условно получила Ольга Невская, а три года условно - Анна Эмишян.

Первого замминистра Елену Николаеву и главу распорядительной дирекции Карину Горностаеву освободили от наказания в связи с истечением срока давности преступления. Еще один обвиняемый - директор "Группы "Кан" Александр Кан - скончался до вынесения приговора.

Также суд обязал всех осужденных выплатить 83,5 млн рублей в бюджет региона. Никто из них так и не признал вину.

Напомним, что действия бывшей верхушки МУГИСО квалифицировали именно как ОПГ, однако самому экс-министру Алексею Пьянкову удалось избежать судебного разбирательства из-за признания его "заслуг на фронте".

Теги: Никаноров, МУГИСО, суд


