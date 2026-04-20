ВТБ открыл кредитную линию финансирования строительства малоэтажного микрорайона в Челябинской области

ВТБ открыл кредитную линию в размере 2 млрд рублей застройщику СЗ «Органика» для строительства малоэтажного жилого района «Органика» под Челябинском. Первые две очереди проекта будут состоять из 105 домов.

Весь проект реализуется в единой концепции цельного района, состоящего из 963 домов комфорт и бизнес-класса, объединенных в 18 жилых комплексов на территории в 130 гектаров в пригороде Челябинска. Дома будут передаваться покупателям «под ключ», что уникально для строительного рынка региона и позволит покупателям заселиться сразу после приобретения недвижимости.

«Сегмент индивидуального жилищного строительства демонстрирует стабильно устойчивый рост, и с 2021 года объем ввода ИЖС превысил показатели многоквартирного строительства. Мы фиксируем устойчивый рост числа заявок на финансирование проектов ИЖС, улучшаем условия для надежных застройщиков и выстраиваем с ними долгосрочные отношения. Банковское финансирование в этой модели выступает важным фактором устойчивости и надежности проектов, а использование эскроу-счетов обеспечивает прозрачность расчетов и дополнительную защиту средств клиентов», — отметил Руслан Еременко, член правления ВТБ.