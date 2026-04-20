Песков: Россия не участвует в переговорах между США и Ираном

В Кремле заявили, что Россия не является посредником в переговорах между США и Ираном, но готова оказать содействие для выхода на мирное урегулирование.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, об этом неоднократно заявлялось на различных уровнях.

Комментируя ситуацию, связанную с Ормузским проливом, он назвал ее "очень хрупкой и непредсказуемой", передает РИА Новости.

13 апреля США объявили о блокаде Ормузского пролива и портов Ирана. Свободный проход через пролив сохранен лишь для судов, входящих и выходящих из портов других стран. В ответ Тегеран пригрозил атаковать американские корабли.