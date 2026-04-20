В море у берегов Туапсе появилось нефтяное пятно – результат атаки беспилотников

Примерно в трех километрах от порта Туапсе в море зафиксировано нефтяное пятно, появившееся в результате разлива нефтепродуктов после атаки беспилотников, сообщает оперштаб Краснодарского края.

Спутниковый снимок сделан 19 апреля, сама атака произошла в ночь на 16 апреля, была повреждена инфраструктура морского терминала.

По предварительным данным, площадь загрязнения акватории составляет 10 тыс. кв. метров. "Для локализации выставили боновые заграждения. В ликвидации последствий ЧП задействовали шесть судов порта Туапсе – быстроходные катера и нефтемусоросборщики", - сообщили в оперативном штабе.

Также сбор нефтепродуктов продолжают в реке Туапсе, туда они попали из-за пожара на морском терминале. Сейчас разлив локализован, установили 750 метров боновых заграждений и 5 специальных устройств для сбора, оборудована нефтеловушка.