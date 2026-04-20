Юрий Бурлачко сообщил о завершении работы по формированию повестки предстоящей сессии ЗСК

20 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Роскомнадзор замедляет Telegram

Политика Краснодарский край
Фото: kubzsk.ru

Юрий Бурлачко сообщил о завершении работы по формированию повестки предстоящей сессии ЗСК

Депутаты ЗСК завершают работу надо формированием повестки дня предстоящей 80-й сессии, которая запланирована на 22 апреля. О подготовленных к рассмотрению ключевых вопросах рассказал председатель Кубанского парламента Юрий Бурлачко.

«Рассмотрим в общей сложности более 30 вопросов. Среди них поправки в уже действующий краевой закон «О статусе Героев Краснодарского края, Героев труда Краснодарского края», направленные на совершенствование правового регулирования предоставления льгот и социальных гарантий данной категории граждан и членам их семей. Обсудим и изменения в нормативную правовую базу, регулирующую деятельность розничных рынков. Приведем ее, в частности, в соответствие с федеральным законодательством, которым установлены понятие «мобильный торговый объект» и особенности использования мобильных торговых объектов", - сообщил Юрий Бурлачко.

(2026)

Также ряд законов на сессии ЗСК предстоит принять в окончательном чтении. В частности, изменения в ст. 14 краевого закона об основах регулирования земельных отношений, в которых прописано право для проживающих в регионе женщин, удостоенных звания «Мать-героиня», на бесплатное предоставление в собственность земельных участков. Также устанавливается положение, в соответствии с которым порядок предоставления земельных участков женщинам, удостоенным этого звания, определяется специально уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края.

"Кроме того, обсудим поправки в законы о перемещении задержанных транспортных средств, об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа, о мерах по профилактике безнадзорности, об административных правонарушениях. На пленарном заседании примем и ряд контрольных постановлений – заслушаем доклады о результатах деятельности Уполномоченного по правам ребенка на Кубани, краевой КСП за прошлый год, проанализируем исполнение региональных госпрограмм за этот же период, подведем итоги конкурса «Лидеры в сфере сельского, экологического и этнографического туризма Краснодарского края», примем обращения к руководителям органов федеральной власти», - добавил Юрий Бурлачко.

Теги: юрий бурлачко, Парламенты ЮФО, Парламенты СКФО, сессия зск


