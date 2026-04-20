Юрий Бурлачко сообщил о завершении работы по формированию повестки предстоящей сессии ЗСК

Депутаты ЗСК завершают работу надо формированием повестки дня предстоящей 80-й сессии, которая запланирована на 22 апреля. О подготовленных к рассмотрению ключевых вопросах рассказал председатель Кубанского парламента Юрий Бурлачко.

«Рассмотрим в общей сложности более 30 вопросов. Среди них поправки в уже действующий краевой закон «О статусе Героев Краснодарского края, Героев труда Краснодарского края», направленные на совершенствование правового регулирования предоставления льгот и социальных гарантий данной категории граждан и членам их семей. Обсудим и изменения в нормативную правовую базу, регулирующую деятельность розничных рынков. Приведем ее, в частности, в соответствие с федеральным законодательством, которым установлены понятие «мобильный торговый объект» и особенности использования мобильных торговых объектов", - сообщил Юрий Бурлачко.

Также ряд законов на сессии ЗСК предстоит принять в окончательном чтении. В частности, изменения в ст. 14 краевого закона об основах регулирования земельных отношений, в которых прописано право для проживающих в регионе женщин, удостоенных звания «Мать-героиня», на бесплатное предоставление в собственность земельных участков. Также устанавливается положение, в соответствии с которым порядок предоставления земельных участков женщинам, удостоенным этого звания, определяется специально уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края.

"Кроме того, обсудим поправки в законы о перемещении задержанных транспортных средств, об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа, о мерах по профилактике безнадзорности, об административных правонарушениях. На пленарном заседании примем и ряд контрольных постановлений – заслушаем доклады о результатах деятельности Уполномоченного по правам ребенка на Кубани, краевой КСП за прошлый год, проанализируем исполнение региональных госпрограмм за этот же период, подведем итоги конкурса «Лидеры в сфере сельского, экологического и этнографического туризма Краснодарского края», примем обращения к руководителям органов федеральной власти», - добавил Юрий Бурлачко.